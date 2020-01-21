Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Davos'ta - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Davos'ta
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 50'inci Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak üzere İsviçre'nin Davos kasabasına geldi.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:15 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 50'inci Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak üzere İsviçre'nin Davos kasabasına geldi. Çavuşoğlu, "Batı Balkanlar Diplomasi Diyaloğu" konulu toplantıya katıldı.
Son Dakika Alman vekil TV programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iftira attı, yanındaki uzmanlar anında yalanladı Davos'a giden Trump, kauçuk taban taktığı ayakkabıları ile dikkat çekti ABD ile Rusya arasında Suriye'de petrol sahaları üzerinden çekişme sürüyor! Rus askerleri 3. kez engellendi İzmir'de yakalanan FETÖ'nün kritik ismi Yusuf Bekmezci'nin gizli görevi ortaya çıktı!