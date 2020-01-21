Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Davos'ta - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Davos'ta

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 50'inci Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak üzere İsviçre'nin Davos kasabasına geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 50'inci Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak üzere İsviçre'nin Davos kasabasına geldi. Çavuşoğlu, "Batı Balkanlar Diplomasi Diyaloğu" konulu toplantıya katıldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Davos'ta

Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:15 Kaynak: AA
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