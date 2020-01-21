Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Davos'ta kurulan Türk Evi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Davos'ta kurulan Türk Evi'ni ziyaret etti

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50'nci Dünya Ekonomik Forum (WEF) toplantıları kapsamında kurulan Türk Evi'ne ziyarette bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Davos'ta kurulan Türk Evi'ni ziyaret etti, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50'nci Dünya Ekonomik Forum (WEF) toplantıları kapsamında kurulan Türk Evi'ne ziyarette bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Davos Zirvesi'ndeki temaslarını sürdürüyor.

Türkiye'nin Davos'taki görünürlüğünü artırmak için kurulan Türk Evi'ni ziyaret eden Çavuşoğlu, buradaki Türk yetkilerden bilgi aldı.

Ziyarette Türkiye'nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı ve diğer bakanlık çalışanları da hazır bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı liderliğinde Türkiye Bankalar Birliğinin katkılarıyla hazırlanan Türk Evi'nde Türkiye Varlık Fonu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisinin üst yöneticileri, dünya ekonomisinin nabzını tutan kurumların temsilcileriyle ikili görüşmeler yapacak.

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:50 Kaynak: AA
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