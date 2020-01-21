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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Davos'ta "Türk Evi'ni ziyaret etti
12 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50'inci Dünya Ekonomik Forum (WEF) toplantıları kapsamında kurulan "Türk Evi'ni ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:56 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50'inci Dünya Ekonomik Forum (WEF) toplantıları kapsamında kurulan "Türk Evi'ni ziyaret etti.
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