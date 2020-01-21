Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Davos'ta "Türk Evi'ni ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Davos'ta 'Türk Evi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Davos'ta "Türk Evi'ni ziyaret etti

12 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50'inci Dünya Ekonomik Forum (WEF) toplantıları kapsamında kurulan "Türk Evi'ni ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50'inci Dünya Ekonomik Forum (WEF) toplantıları kapsamında kurulan "Türk Evi'ni ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Davos'ta Türk Evi'ni ziyaret etti

Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:56 Kaynak: AA
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