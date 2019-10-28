Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "DEAŞ terör örgütünün başının etkisiz hale getirilmesi memnuniyet vericidir"

"DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadelemiz devam edecek"

"Operasyonda ara verilen dönemde eğer çıkmayan biri varsa Türkiye'nin onları vurma hakkı var"

ANKARA(İHA)- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile ortak basın toplantısı düzenledi.