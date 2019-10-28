Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "DEAŞ terör örgütünün başının etkisiz hale getirilmesi memnuniyet...
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'DEAŞ terör örgütünün başının etkisiz hale getirilmesi memnuniyet...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "DEAŞ terör örgütünün başının etkisiz hale getirilmesi memnuniyet...

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "DEAŞ terör örgütünün başının etkisiz hale getirilmesi memnuniyet vericidir" "DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadelemiz devam edecek" "Operasyonda ara verilen dönemde eğer çıkmayan biri varsa Türkiye'nin onları vurma hakkı var"ANKARA(İHA)- Dışişleri Bakanı...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "DEAŞ terör örgütünün başının etkisiz hale getirilmesi memnuniyet vericidir"

"DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadelemiz devam edecek"

"Operasyonda ara verilen dönemde eğer çıkmayan biri varsa Türkiye'nin onları vurma hakkı var"

ANKARA(İHA)- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: DEAŞ terör örgütünün başının etkisiz hale getirilmesi memnuniyet...

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 03:45 Kaynak: İHA
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