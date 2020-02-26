Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Destici'yi kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Destici'yi kabul etti - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Destici'yi kabul etti

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etmesi Kabulden detay ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi bakanlıkta kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etmesi

Kabulden detay ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi bakanlıkta kabul etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Destici'yi kabul etti

Büyük Birlik Partisi, Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Destici, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:02 Kaynak: AA
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