Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Destici'yi kabul etti - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Destici'yi kabul etti
6 saat önce
Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etmesi Kabulden detay ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi bakanlıkta kabul etti. Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:02 Kaynak: AA
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