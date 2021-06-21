Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dışişleri bakanlarının 5'te 1'inin ADF'ye katıldığını açıkladı - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) dünyadaki dışişleri bakanlarının 5'te 1'inin katılım gösterdiğini belirtti.
Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya sathında 5 Dışişleri Bakanı'ndan birisi Antalya'daydı!" ifadesini kullandı.
Antalya Diplomasi Forumu'yla dış politikanın yeni bir düşünce ekosistemine kavuştuğunu vurgulayan Çavuşoğlu, ADF'ye katkı sağlayan herkese teşekkürlerini iletti.
Kaynak: AA
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