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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dışişleri bakanlarının 5'te 1'inin ADF'ye katıldığını açıkladı - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dışişleri bakanlarının 5'te 1'inin ADF'ye katıldığını açıkladı

21.06.2021 00:39
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dışişleri bakanlarının 5'te 1'inin ADF'ye katıldığını açıkladı, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) dünyadaki dışişleri bakanlarının 5'te 1'inin katılım gösterdiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) dünyadaki dışişleri bakanlarının 5'te 1'inin katılım gösterdiğini belirtti.

Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya sathında 5 Dışişleri Bakanı'ndan birisi Antalya'daydı!" ifadesini kullandı.

Antalya Diplomasi Forumu'yla dış politikanın yeni bir düşünce ekosistemine kavuştuğunu vurgulayan Çavuşoğlu, ADF'ye katkı sağlayan herkese teşekkürlerini iletti.

Antalya Diplomasi Forumu, Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dışişleri bakanlarının 5'te 1'inin ADF'ye katıldığını açıkladı - Son Dakika


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