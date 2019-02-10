Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Dizi Setini Ziyaret Etti
46 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya'da çekimi devam eden "Yüzleşme" dizisi setini ziyaret etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Alanya
'da çekimi devam eden "Yüzleşme" dizisi setini ziyaret etti. Antalya
'nın Alanya ilçesinde açılış ve ziyaretler gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
, ilçede çekimleri süren "Yüzleşme" adlı dizinin, oyuncu ve teknik ekibiyle bir araya geldi.
Baş rollerini Uğur Yücel
, Engin Öztürk
ve Hande Doğandemir
'in paylaştığı dizi setinde yönetmen ve oyuncularla buluşan Çavuşoğlu, dizi ekibiyle bir süre sohbet etti.
Ardından Mahmutlar
Mahallesi'ndeki Alanya Rus Kültür ve Eğitim Derneği'ni ziyaret eden Çavuşoğlu, burada Rus vatandaşlarla görüştü.
Çavuşoğlu, Alanya Belediye Başkanlığı'na bağımsız adaylığını açıklayan Anastasia Çetinkaya
ile de bir süre sohbet etti.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 08:53 Kaynak: AA
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