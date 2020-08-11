Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Doğu Akdeniz'de hem Türkiye'nin hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Doğu Akdeniz'de hem Türkiye'nin hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Doğu Akdeniz'de hem Türkiye'nin hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını sonuna kadar savunacağız, bundan taviz vermeyiz"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " Doğu Akdeniz'de hem Türkiye'nin hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını sonuna kadar savunacağız, bundan taviz vermeyiz"
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 12:33
Kaynak: AA
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