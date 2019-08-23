Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz'de) Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye'nin içinde olmadığı...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz'de) Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye'nin içinde olmadığı...

56 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz'de) Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye'nin içinde olmadığı hiçbir anlaşmanın geçerliliği yoktur"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( Doğu Akdeniz'de) Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye'nin içinde olmadığı hiçbir anlaşmanın geçerliliği yoktur"

Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 02:04 Kaynak: AA
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