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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz'de) Rum kesimi hariç bölgedeki tüm ülkelerle ikili ve...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz'de) Rum kesimi hariç bölgedeki tüm ülkelerle ikili ve çok taraflı anlaşmalar yapabiliriz"
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:58 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( Doğu Akdeniz'de) Rum kesimi hariç bölgedeki tüm ülkelerle ikili ve çok taraflı anlaşmalar yapabiliriz"
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