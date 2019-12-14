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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Doha Forumu"na katılarak, konuşma yaptı (2)
6 saat önce
Forumun yapıldığı salondan görüntüler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları DOHA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen "Doha Forumu"na katılarak, konuşma yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 03:54 Kaynak: AA
Forumun yapıldığı salondan görüntüler
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları DOHA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen "Doha Forumu"na katılarak, konuşma yaptı.
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