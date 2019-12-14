Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Doha Forumu"na katılarak, konuşma yaptı (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Doha Forumu'na katılarak, konuşma yaptı (3) - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Doha Forumu"na katılarak, konuşma yaptı (3)

6 saat önce

Forumun yapıldığı salondan görüntüler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları DOHA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen "Doha Forumu"na katılarak, konuşma yaptı.

Forumun yapıldığı salondan görüntüler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları DOHA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen "Doha Forumu"na katılarak, konuşma yaptı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Doha Forumu na katılarak, konuşma yaptı (3)

Mevlüt Çavuşoğlu, Katar, Doha, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 04:13 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çavuşoğlu: ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları gerçekleşirse Türkiye karşılık verir
3,5 yaşındaki çocuk, kendi kendine İngilizce öğrendi İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yangın! Trafik durma noktasında Otomobilin boyasını beğenmeyen araç sahibi iş yerini silahla bastı: 3 yaralı

Son Dakika Haberleri
22:30 Libya'da UMH, Trablus'taki bazı bölgelerde kontrolü yeniden sağladı - Son Dakika
22:30 Türk yönetmenlerin Filistin belgeseline Tahran'da yoğun ilgi - Son Dakika
22:27 Çöpe atılan 70 bin dolarının izini takip edip buldu - Son Dakika
22:26 Bağcılar'da 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
22:25 Galatasaray-Ankaragücü karşılaşmasından notlar - Son Dakika
21:00 3,5 yaşındaki çocuk, kendi kendine İngilizce öğrendi - Son Dakika
20:56 İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yangın! Trafik durma noktasında - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 22:31:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Doha Forumu"na katılarak, konuşma yaptı (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]