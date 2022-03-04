Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından konuştu: (2) - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşındaki son duruma ilişkin, "İnsani koridorların tabii ki açılması elzem ama amacımız bu savaşın daha fazla sürmemesi. Bunun için de üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin olağanüstü nitelikli NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu NATO karargahında basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya NATO üyesi olmayan İsveç ve Finlandiya'nın dışişleri bakanlarının, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in de katıldığını hatırlatan Çavuşoğlu, birçok ikili görüşme gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'la da görüştüğünü belirterek, "Bu ayın sonuna doğru Londra'da bir araya gelme konusunda da teyitleştik, mümkünse 1+1 dışişleri ve içişleri bakanları toplantısı için. Bu toplantıdan sonra İçişleri Bakanımız Süleyman (Soylu) Bey'le de bu konuyu değerlendireceğim." dedi.

Romanya, Fransa, Almanya, Bulgaristan'dan mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yaptıklarını, Litvanya ve Belçika dışişleri bakanlarıyla da kısa süreli bir araya gelerek bazı konuları değerlendirdiklerini anlatan Çavuşoğlu, görüşmelerin verimli geçtiğini söyledi.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Ukrayna'daki durumu da değerlendirdik. Bugünkü ikili görüşmelerde de gördüğümüz şu, Türkiye'nin bu izlediği kararlı ama aynı zamanda dengeli politika ve bu savaşın başlamasından önce sarf ettiğimiz çabalar ve şu anda savaşın durdurulması konusunda sarf ettiğimiz çabalar vurgulandı. Bir de her iki tarafla diyalog kurabilen nadir ülkelerden bir tanesi olduğumuzu ve bunun da çok önemli olduğunu muhataplarımız bugünkü görüşmelerimizde dile getirdi. Biz bu anlayışımızı, yaklaşımımızı devam ettireceğiz. İnsani koridorların tabii ki açılması elzem ama amacımız bu savaşın daha fazla sürmemesi. Bunun için de üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz."

"Gayretlerimizi devam ettireceğiz"

Çavuşoğlu, Ukrayna'dan toplam 9 bin 653 vatandaşın tahliye edildiğini belirterek, bugün de Kiev, Harkiv ve Dnipro'dan trenlerin kalkacağını söyledi.

Lviv'den de vatandaşların otobüslerle tahliye edildiğini anlatan Çavuşoğlu, Odessa'dan günlük 2-3 otobüsün vatandaşları sınıra getirdiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, "Şu anda 1700 civarında kayıtlı vatandaşımız var ama bu sayı değişebiliyor. Bazıları vazgeçiyor, bazıları da bu süreçte ortalık sakinleşince kendi araçlarıyla yola çıkabiliyor. Bazıları bizim konvoylara takılıyorlar." diye konuştu.

Tahliye edilmek isteyen herkesle tek tek telefonla görüşüldüğünü belirten Çavuşoğlu, tahliyelere ilişkin hem Ukrayna hem de Rusya ile temasların sürdüğünü vurguladı.

Çavuşoğlu, "Sonuçta, gayretlerimizi devam ettireceğiz. Dönmek isteyen her vatandaşımızı sağ salim ülkemize getirmek için gerçekten yoğun bir gayret sarf ediyoruz." ifadesini kullandı.

Tahliyelerin, herkesin katkı sağladığı bir süreç olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Tırlarımızı getirmek için çalışıyoruz. Bazı tırlar taşıdıkları yük bakımından çıkmayanlar da var, biraz daha beklemek isteyenler de var. Gemilerimizin de Karadeniz'den herhangi bir saldırıya uğramadan, şu anda öyle bir risk yok ama mayın var biliyorsunuz, bir Estonya gemisi battı. Güvenli bir şekilde gemilerimizin de oradan çıkması için özellikle Rus tarafıyla da askerler düzeyinde temaslarımız devam ediyor." dedi.

Ukrayna'daki insani duruma ilişkin bir soru üzerine ise Çavuşoğlu, buna ilişkin acil bir durum olduğunu, yiyecek içecek sıkıntısı çekenlere Türkiye'nin Ukrayna'daki misyonlarının destek verdiğini belirtti.

Çavuşoğlu, "Yiyecek içecek bulamayan vatandaşlarımıza gıda desteği vermek için Kiev Büyükelçiliğimizde sürekli kazan kaynıyor." dedi.

Hem tahliye için bekleyen vatandaşların hem de kalacak yeri olmayanların büyükelçilik ve başkonsoloslukta barındığını da anlatan Çavuşoğlu, "Ukrayna genelinde şu anda ciddi bir sıkıntı var. O yüzden insani yardım, insani koridorun açılması önceliğimiz. Ama bir o kadar da bu savaşın bir an önce sona erdirilmesi de öncelik olmalıdır. Çünkü giderek kötüleşiyor durum her bakımdan." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin hem Rusya hem de Ukrayna ile görüşmeleri ve bu konuda aktif olan liderlerle koordinasyonu sürdürdüğünü kaydetti.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman'ın ziyareti

Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın Türkiye ziyaretine ilişkin bir soru üzerine, "ABD ile gündemimizde ikili konular da var. ABD Başkanı (Joe) Biden ve Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) Roma'da mutabık kaldığı stratejik çalışma grubunun hayata geçirilmesi gibi ikili konular var ama Ukrayna'daki durum da tabii ki görüşülecektir." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Sherman'ı kabul etmeyi kendisinin de planladığını ancak Azerbaycan'a yapacağı ziyaret nedeniyle Sherman'la Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın bir araya geleceğini anlattı.

(Bitti)