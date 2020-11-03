Bakan Çavuşoğlu: Dün gece Viyana'da iki kahraman vardı - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu: Dün gece Viyana'da iki kahraman vardı
03.11.2020 12:16
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya'nın başkenti Viyana'da silahlı saldırıda yaralanan polis ve kadına yardım eden Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen'e teşekkür etti.
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya'nın başkenti Viyana'da silahlı saldırıda yaralanan polis ve kadına yardım eden Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen'e teşekkür etti.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gece meydana gelen silahlı saldırıda yaralı polis ve kadına yardım eden Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen'le ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Dün gece Viyana'da iki kahraman vardı. Bir Türk ve Müslüman'ın yapması gereken neyse onu yaptı. Recep Tayyip ve Mikail. Teşekkürler çocuklar. Sizlerle gurur duyuyoruz" ifadesine yer verdi.
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