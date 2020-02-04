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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Dün Lavrov'a 'Rejim saldırganlığını durdurmalı' mesajını verdim."
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Dün Lavrov'a 'Rejim saldırganlığını durdurmalı' mesajını verdim."
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:03 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Dün Lavrov'a 'Rejim saldırganlığını durdurmalı' mesajını verdim." - ANKARA
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