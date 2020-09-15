Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Dünya Ekonomik Forumu Küresel Eylem Grubu toplantısına katıldı - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Dünya Ekonomik Forumu Küresel Eylem Grubu toplantısına katıldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, videokonferans yoluyla katıldığı Dünya Ekonomik Forumu Küresel Eylem Grubu üçüncü toplantısında Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasındaki uluslararası çalışmalara katkılarını paylaştı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, videokonferans yoluyla katıldığı Dünya Ekonomik Forumu Küresel Eylem Grubu üçüncü toplantısında Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasındaki uluslararası çalışmalara katkılarını paylaştı.
Twitter hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
"Dünya Ekonomik Forumu Küresel Eylem Grubu 3. Toplantısına videokonferansla katıldık. Ülkemizin salgın sırasındaki uluslararası çabalara katkılarını paylaştık. Kovid-19 zayıf noktaları gösterdi ama şimdi daha iyi ve güvenli bir dünya yaratmak için fırsatlarımız da var. "
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