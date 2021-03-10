Çavuloğlu : "Dünyanın ekonomik güç merkezi , Asya" - Son Dakika
Çavuloğlu : "Dünyanın ekonomik güç merkezi , Asya"
10.03.2021 14:09
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde Antalya Diplomasi Forumu etkinliğinde konuşma yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , "Dünyada ekonominin güç merkezine bakın, Asya'yı görürsünüz" sözleriyle dünyada ekonominin güç merkezinin Asya olduğunu belirtti.
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10.03.2021 19:49:47. #1.11#
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