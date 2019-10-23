Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Dünyanın en büyük iki ülkesi Barış Pınarı Harekatının meşruiyetini...
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Dünyanın en büyük iki ülkesi Barış Pınarı Harekatının meşruiyetini...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Dünyanın en büyük iki ülkesi Barış Pınarı Harekatının meşruiyetini...

49 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Dünyanın en büyük iki ülkesi Barış Pınarı Harekatının meşruiyetini kabullenmiştir"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Dünyanın en büyük iki ülkesi Barış Pınarı Harekatının meşruiyetini kabullenmiştir"

Barış Pınarı Harekatı, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin teröristlere çekilmesi için tanıdığı süre doldu
Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nda yürüttüğü siyasi başarısı sosyal medyada TurkeyWon etiketiyle gündem oldu Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, harita ile Rusya mutabakatının ayrıntılarını aktardı Maltepe ve Avcılar Belediyesi de Hamidiye Su'yla anlaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 11:03:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Dünyanın en büyük iki ülkesi Barış Pınarı Harekatının meşruiyetini...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]