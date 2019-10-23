Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Dünyanın en büyük iki ülkesi Barış Pınarı Harekatının meşruiyetini...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Dünyanın en büyük iki ülkesi Barış Pınarı Harekatının meşruiyetini kabullenmiştir"
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:14 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Dünyanın en büyük iki ülkesi Barış Pınarı Harekatının meşruiyetini kabullenmiştir"
Türkiye'nin teröristlere çekilmesi için tanıdığı süre doldu Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nda yürüttüğü siyasi başarısı sosyal medyada TurkeyWon etiketiyle gündem oldu Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, harita ile Rusya mutabakatının ayrıntılarını aktardı Maltepe ve Avcılar Belediyesi de Hamidiye Su'yla anlaştı