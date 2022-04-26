Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ekvadorlu mevkidaşı Holguin ile görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ekvadorlu mevkidaşı Holguin ile görüştü

26.04.2022 20:20
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ekvadorlu mevkidaşı Holguin ile görüştü

BUENOS Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Ekvador'da Dışişleri Bakanı Juan Carlos Holguin ile bir araya geldi.

BUENOS Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Ekvador'da Dışişleri Bakanı Juan Carlos Holguin ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ekvador Dışişleri Bakanı Juan Carlos Holguin ile Kito'da ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık. Diplomatların eğitimi, adalet ve kültür alanlarında iş birliğimizi artıracak anlaşmaları imzaladık. Ekonomik işbirliğimizi ilerletmek temel önceliğimiz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Latin Amerika turu kapsamında Uruguay ve Brezilya'ya yaptığı resmi ziyaretin ardından Ekvador'a geçmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ekvadorlu mevkidaşı Holguin ile görüştü - Son Dakika


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