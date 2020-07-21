Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ekvator Gineli mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi Açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Malabo Büyükelçiliğinin resmi açılışının yarın yapılacağını belirterek, Türkiye ve Ekvator Ginesi'nin ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesine önem verdiklerini, ülkede Türk yatırımların artması için de firmaların birlikte teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Ekvator Ginesi'nde mevkidaşı Simeon Oyono Esono Angue ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İki ülke arasında Hava Ulaştırması Anlaşması'nın ve Resmi Pasaportlara Karşılıklı Vize Muafiyeti Anlaşması'nın imzalanmasının ardından söz alan Çavuşoğlu, çıktığı Afrika turunun üçüncü ve son durağı Malabo'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çavuşoğlu, Türkiye'den Ekvator Ginesi'ne dışişleri bakanı düzeyindeki ilk resmi ziyareti yapmanın mutluluğunu yaşadığını da vurgulayarak, ülkeye daha önce 6 yıl önce düzenlenen Türkiye-Afrika Birliği Zirvesi vesilesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a refakat ederken geldiğini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, iki ülkenin Cumhurbaşkanları arasındaki samimi dostluğun da ikili ilişkilere yansıdığını vurguladı.

"Yarın Malabo'daki Büyükelçiliğimizin resmi açılışına katılacağız"

Angue ile görüşmelerinde, ikili ilişkilerin çok farklı alanlarda geliştirilebileceğini gördüklerini ve ilişkileri geliştirmek için birlikte çalışma kararlılıklarını teyit ettiklerini söyleyen Çavuşoğlu, "Yarın Malabo'daki Büyükelçiliğimizin resmi açılışını yapacağız ve bu açılışa katılacak olmasından dolayı dostum Simeon'a çok teşekkür ederim." dedi.

Çavuşoğlu, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine önem verdiklerini belirterek, iki ülkenin Cumhurbaşkanlarının, ikili ticaret hacmine ilişkin koyduğu hedeflere ulaşmak için geleceğe dönük somut adımlar atılması gerektiğini de vurguladı.

Türk firması Summa'nın, Malabo'da kongre merkezi gibi bazı önemli projeleri hayata geçirdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Türk firmalarının nasıl kaliteli iş yaptığını da göstermiş oldu. 2035 kalkınma planı çerçevesinde Türk firmalarına yer vereceğinize inanıyoruz. Firmalarımızın da gelip Ekvator Ginesi'ne yatırım yapması için onları birlikte teşvik etmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, iki ülkenin ticaret hacminin ve Ekvator Ginesi'ndeki Türk yatırımların artması için, müzakere edilerek imzalanması gereken iki taslak anlaşma olduğunu belirterek, "Bunlardan birincisi, serbest ticaret anlaşması müzakeresi, ikincisi ise yatırımların karşılıklı olarak korunması ve teşviki anlaşması. Taslaklarımızı Ekvator Ginesi tarafına ilettik, cevabını bekliyoruz. Kısa süre içinde müzakereleri tamamlayalım ve imzalayalım diyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, ziyareti sırasında imzalanan anlaşmaların da iki ülke ilişkilerinin hukuki zeminini güçlendirmenin yanı sıra halklar arasındaki temas ve bağları da güçlendireceğini söyledi.

"Türkiye Maarif Vakfı eğitime her geçen gün kaliteyi arttırarak devam ediyor"

Çavuşoğlu, eğitim alanındaki ilişkilerin nasıl geliştirilebileceğini de ele aldıklarını belirterek, "Öncelikle, buradaki FETÖ okulunun Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesinden dolayı Ekvator Ginesi hükümetine çok teşekkür ediyorum. Şu anda Maarif Vakfımız eğitimine her geçen gün kaliteyi arttırarak devam ediyor." dedi.

Ekvator Ginesi'nden geçen sene bir diplomatı Dışişleri Bakanlığında genç diplomatlara yönelik eğitim programında ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Çavuşoğlu, gelecek yıllarda da bu ülkeden diplomatları ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını kaydetti.

Ekvator Ginesi'nden Türkiye'de öğrenim görmek isteyen iki öğrenciye geçen yıl burs verildiğini, ancak bu sayıyı düşük bulduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Türkiye Burslarını tanıtmamız lazım. Eğer talep olursa bu sayıyı ilk etapta 10'a çıkarabileceğimizi kendilerine söyledim. Talep artarsa bu sayıyı da ihtiyaca göre daha da arttırabileceğimizi vurguladım." diye konuştu.

Çavuşoğlu, davet, gösterdiği sıcak misafirperverlik ve verimli toplantılar için teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.