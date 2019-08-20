Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "El Salvador Ankara'da büyük elçilik açmak istiyor.
2 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "El Salvador Ankara'da büyük elçilik açmak istiyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:17 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "El Salvador Ankara
'da büyük elçilik açmak istiyor. Bizde açılacak büyükelçilik olarak her türlü desteği vereceğiz. Biz de El Salvador'da büyükelçilik açacağız"
Konut satışları Temmuz'da yüzde 17,5 azaldı Kendine hamile süsü veren kadının üzerinden uyuşturucu çıktı Türk konvoyuna saldırıyla ilgili Çavuşoğlu'ndan açıklama: Rejim ateşle oynamamalı Ankara'da 'iş, tayin, atama ve ihale' örgütü kurmuşlar