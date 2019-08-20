Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "El Salvador Ankara'da büyük elçilik açmak istiyor.
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "El Salvador Ankara'da büyük elçilik açmak istiyor.

2 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "El Salvador Ankara'da büyük elçilik açmak istiyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "El Salvador Ankara'da büyük elçilik açmak istiyor. Bizde açılacak büyükelçilik olarak her türlü desteği vereceğiz. Biz de El Salvador'da büyükelçilik açacağız"
Mevlüt Çavuşoğlu, El Salvador, Ankara, Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:17 Kaynak: İHA
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