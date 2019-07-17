Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Erbil'deki saldırıyla ilgili Bağdat ve Erbil ile temas halinde...
2 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Erbil'deki saldırıyla ilgili Bağdat ve Erbil ile temas halinde olduklarını gerekirse heyet gönderileceğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:34 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Erbil
'deki saldırıyla ilgili Bağdat
ve Erbil ile temas halinde olduklarını gerekirse heyet gönderileceğini bildirdi.
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