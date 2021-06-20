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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ermeni terör örgütüne inat diplomat oldum - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ermeni terör örgütüne inat diplomat oldum

20.06.2021 09:22

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iyi bir futbolcuyken uluslararası ilişkiler okuma kararıyla ilgili, "Lisede öğrenciyken Ermeni terör örgütü diplomatlarımıza saldırıyordu, şehit veriyorduk. Ben de onlara inat diplomat olacağım diye uluslararası ilişkiler okudum." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında düzenlenen ADF Gençlik Forumu'nda basketbol antrenörü Ergin Ataman ile birlikte gençlerin sorularını yanıtladı.

"ONLARA İNAT DİPLOMAT OLACAĞIM"

Güvenlikçi dış politikanın bir ülkeyi zayıflatmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Diplomasinin tıkandığı yerde sahaya inerek güvenlikçi politikalarla masayı tekrar kuracaksınız ama bu sefer sizin şartlarınızla masa kurulacak." ifadelerini kullandı.

Yoğun çalışma temposuna çocukluğunda 3 gün süren yayla göçünden alışkın olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Lise yıllarında iyi bir futbolcuydum. Lisede öğrenciyken Ermeni terör örgütü diplomatlarımıza saldırıyordu, şehit veriyorduk. Ben de onlara inat diplomat olacağım diye uluslararası ilişkiler okudum. Lise sondayken iyi futbol oynuyordum. O zamanki Antalyaspor teknik direktörü Alanya'ya geldi ve beni izledi. Manavgat'tan birisini ve beni seçti. İkimizi Antalyaspor'a götürecekti, babam git dedi ama ben diplomat olacağım dedim ve gitmedim."

"İLKELİ VE ŞEFFAF OLMAK ÖNEMLİ"

Türkiye'nin NATO'ya en çok katkı veren ülkelerden biri olduğunu belirten Çavuşoğlu, yer yer Türkiye'nin istediği NATO dayanışmasını göremediğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "NATO içindeki diğer ülkeler gibi biz de diğer ülkelerle diplomatik ilişkilerimizi geliştiririz. Bizim gibi sadece bölgesel değil küresel aktör olan ülkeler her yerle ilişkilerini iyi götürmek zorunda. Yeter ki birini diğerine alternatif görmeyin. İlkeli ve şeffaf olmak önemli. Rusya'yla ilişkilerimiz iyi. Ben Rusya'nın Kırım politikasını destekliyor muyum? Hayır. İlhakı tanımıyorum. Gürcistan ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ilkesel biçimde destekliyor muyum? Destekliyorum."

Libya ve Suriye konusuna Türkiye ile Rusya'nın karşı pozisyonlarda yer almasına rağmen birlikte çalıştığını hatırlatan Çavuşoğlu, bu durumun bazen birlikte çalışmak için avantaj olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin çevresinde yaşanan gelişmelere de değinerek, "Karamsar bir tablo çizmek istemiyorum ama hepsi masada. Eskisine göre daha iyi, geleceğe yönelik umudumuz da daha fazla." yorumunu yaptı. Uluslararası sistemin geçlerin vizyonunun gerisinde kaldığını, beklentileri karşılamadığını ve çatışmaları durduramadığını ifade eden Çavuşoğlu, kalıcı barış için çatışmaların durdurulması gerektiğini vurguladı.

GENÇLERE YABANCI DİL TAVSİYESİ

Çavuşoğlu, futbolcu olmayıp üniversite okuması ve öğrenciliğinde yabancı dil öğrenmeye verdiği önemle ilgili "iyi ki yapmışım" dediğini aktararak, gençlere de yabancı dile önem vermeleri çağrısında bulundu. Dış politikanın devlet politikası olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "O yüzden ben meclise gidince milletvekillerine söylüyorum. Kendi aramızda tartışalım ama dış politika milli bir politikaysa en azından doğru olan şeylerde birlikte çalışalım, eksiğimiz varsa eleştirilsin." dedi.

"HOBİM TARIMLA İLGİLENMEK"

Çavuşoğlu, evdeyken köpekleriyle zaman geçirdiğini belirterek, "Hobi olarak tarımla ilgileniyorum. Gerek konutun bahçesinde gerekse bir arsa aldım orada ekiyoruz. Biraz daha büyütünce 'Bakanın bahçesinden midenize, afiyet olsun' sloganıyla satacağım." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ermeni terör örgütüne inat diplomat oldum

Diplomat, Ermeni, Şehit, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ermeni terör örgütüne inat diplomat oldum - Son Dakika


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