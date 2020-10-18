Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'a tebrik - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı tebrik etti.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ersin Tatar'ı gönülden kutluyoruz. Kıbrıs Türkü'nün refahı, kalkınması ve güvenliği için hep birlikte çalışacağız. KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve çıkarlarını hep birlikte koruyacağız." ifadesini kullandı.