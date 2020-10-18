Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'a tebrik - Son Dakika

Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'a tebrik

18.10.2020 20:11
Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'a tebrik, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı tebrik etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı tebrik etti.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ersin Tatar'ı gönülden kutluyoruz. Kıbrıs Türkü'nün refahı, kalkınması ve güvenliği için hep birlikte çalışacağız. KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve çıkarlarını hep birlikte koruyacağız." ifadesini kullandı.

Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'a tebrik
Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'a tebrik

Sosyal paylaşım sitesi, Mevlüt Çavuşoğlu, Ersin Tatar, Twitter, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'a tebrik - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Serdar Aziz'in hakem Atilla Karaoğlan'a ettiği hakaret kameralara yansıdı KKTC'de ipi göğüsleyen Ersin Tatar kimdir? Kariyerinde dikkat çeken Show TV ve Cine5 detayı Ameliyat edilecek olan Van Dijk, 7-8 ay sahalardan uzak kalabilir KKTC'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde ipi UBP'nin adayı Ersin Tatar göğüsledi Yardım isteyen vatandaşın Valilik'ten 12 bin TL aldığı ortaya çıktı Karı-kocaya baltayla saldıran komşularının görüntüleri kameraya böyle yansıdı Tümer Metin'den yıllar sonra gelen itiraf: G.Saray'a gol atıp gerçek F.Bahçeli olmak istemedim İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur
Görüntüler, Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Fuzuli bölgesinden! Tüm cephaneliği bırakıp kaçtılar Görüntüler, Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Fuzuli bölgesinden! Tüm cephaneliği bırakıp kaçtılar         
21:28
KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı         
21:01
"Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım" diyen ünlü anketçi Adil Gür, KKTC seçiminde fena çuvalladı         
20:39
Eski takım arkadaşları ve hocaları, Burak Yılmaz'dan övgü dolu sözlerle bahsetti Eski takım arkadaşları ve hocaları, Burak Yılmaz'dan övgü dolu sözlerle bahsetti         
19:09
Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, her şeyden habersiz kaldırımda yürüyen aileye çarptı Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, her şeyden habersiz kaldırımda yürüyen aileye çarptı         
18:30
Grip mi koronavirüs mü? Bilim Kurulu üyesi, iki hastalığın nasıl ayırt edilebileceğini anlattı Grip mi koronavirüs mü? Bilim Kurulu üyesi, iki hastalığın nasıl ayırt edilebileceğini anlattı         
17:53
Gaziantep'in yeni transferi Kevin Mirallas, 2 dakikada 2 sarı kart görüp oyundan atıldı Gaziantep'in yeni transferi Kevin Mirallas, 2 dakikada 2 sarı kart görüp oyundan atıldı         
17:19
Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı         
16:30
Son Dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüsle ilgili ek genelge gönderdi: 7 gün boyunca denetim yapılacak Son Dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüsle ilgili ek genelge gönderdi: 7 gün boyunca denetim yapılacak         
13:19
Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip "İşletmeyi kapatın" talimatı verdi! Tepkiler üzerine özür diledi         
12:21
Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı         
12:06
İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı         
11:18
Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın         
10:35
Bir çocuğun yurt parası gidiyordu! Duyarlı vatandaş ATM'de bulduğu 10 bin lirayı sahibine teslim etti Bir çocuğun yurt parası gidiyordu! Duyarlı vatandaş ATM'de bulduğu 10 bin lirayı sahibine teslim etti         
10:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak         
10:11
28 yıldır kayıp olan Şamhalov İmran, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli'deki bir evde zincirlenmiş halde bulundu 28 yıldır kayıp olan Şamhalov İmran, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli'deki bir evde zincirlenmiş halde bulundu         
09:14
Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı         
00:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2020 21:41:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'a tebrik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei