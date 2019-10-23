Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Esed rejiminin) Adana mutabakatını istese de uygulama kapasitesi yok"
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Esed rejiminin) Adana mutabakatını istese de uygulama kapasitesi yok'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Esed rejiminin) Adana mutabakatını istese de uygulama kapasitesi yok"

36 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Esed rejiminin) Adana mutabakatını istese de uygulama kapasitesi yok"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Esed rejiminin) Adana mutabakatını istese de uygulama kapasitesi yok"

Mevlüt Çavuşoğlu, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:26 Kaynak: AA
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Adana Mutabakatı nedir? Hangi maddeleri içermektedir?
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