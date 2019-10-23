Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Esed rejiminin) Adana mutabakatını istese de uygulama kapasitesi yok"
36 dakika önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Esed rejiminin) Adana mutabakatını istese de uygulama kapasitesi yok"
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:26 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Esed rejiminin) Adana mutabakatını istese de uygulama kapasitesi yok"
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