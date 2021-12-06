Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Doha'da Suriye eski Başbakanı Hicab ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da, Suriye'nin eski Başbakanı Riyad Hicab ile bu ülkedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısı'nın, dışişleri bakanları düzeyindeki hazırlık toplantısı kapsamında Doha'da bulunan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Doha'da, Suriye eski Başbakanı Hicab'la Suriye'deki son gelişmeleri ele aldık." ifadesini kullandı.