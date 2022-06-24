Vatandaşlarla da sohbet eden Çavuşoğlu, daha sonra Kent Müzesi'ni gezdi.

Kaynak: AA

Selahattin Gürkan, Mevlüt Çavuşoğlu, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, esnaf ziyareti yaptı - Son Dakika

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