Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Esnaf Ziyaretlerinde Bulundu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Esnaf Ziyaretlerinde Bulundu

9 dakika önce

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun esnaf ziyaretinde bulunması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'daki temasları kapsamında Mehmet Akif Ersoy Caddesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun esnaf ziyaretinde bulunması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'daki temasları kapsamında Mehmet Akif Ersoy Caddesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 08:30 Kaynak: AA

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