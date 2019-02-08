Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Esnaf Ziyaretlerinde Bulundu
9 dakika önce
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun esnaf ziyaretinde bulunması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'daki temasları kapsamında Mehmet Akif Ersoy Caddesinde esnaf ziyaretinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 08:30 Kaynak: AA
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