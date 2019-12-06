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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, European Bank yöneticisi ile görüştü
6 saat önce
Görüşmeden detaylar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 5. MED Akdeniz Diyaloğu Forumu'na katılmak üzere geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da European Bank for Reconstruction and Development Başkan Yardımcısı Pierre Heilbronn ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:55 Kaynak: AA
Görüşmeden detaylar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 5. MED Akdeniz Diyaloğu Forumu'na katılmak üzere geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da European Bank for Reconstruction and Development Başkan Yardımcısı Pierre Heilbronn ile görüştü.
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