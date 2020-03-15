Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Everest'te mahsur kalan vatandaşlarımız Muhammed Emin Özyazıcı ve... - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Everest'te mahsur kalan vatandaşlarımız Muhammed Emin Özyazıcı ve... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Everest'te mahsur kalan vatandaşlarımız Muhammed Emin Özyazıcı ve...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Everest'te mahsur kalan vatandaşlarımız Muhammed Emin Özyazıcı ve Muratcan Kaya'yı helikopterle dağdan aldık.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Everest'te mahsur kalan vatandaşlarımız Muhammed Emin Özyazıcı ve Muratcan Kaya'yı helikopterle dağdan aldık. Uçakla en kısa sürede ülkemize getireceğiz." - ANKARA

Mevlüt Çavuşoğlu, Muhammed Emin, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 04:06 Kaynak: İHA
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