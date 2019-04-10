Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "F-35 Olmazsa Ben Yine İhtiyacım Olan Uçağı Başka Bir Yerden Almak...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "F-35 Olmazsa Ben Yine İhtiyacım Olan Uçağı Başka Bir Yerden Almak...

17 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "F-35 olmazsa ben yine ihtiyacım olan uçağı başka bir yerden almak durumundayım. Ta ki kendi uçağımı üretene kadar"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "F-35 olmazsa ben yine ihtiyacım olan uçağı başka bir yerden almak durumundayım. Ta ki kendi uçağımı üretene kadar"
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:30 Kaynak: AA
Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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