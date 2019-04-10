Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "F-35 Olmazsa Ben Yine İhtiyacım Olan Uçağı Başka Bir Yerden Almak...
17 dakika önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "F-35 olmazsa ben yine ihtiyacım olan uçağı başka bir yerden almak durumundayım. Ta ki kendi uçağımı üretene kadar"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:30 Kaynak: AA
: "F-35 olmazsa ben yine ihtiyacım olan uçağı başka bir yerden almak durumundayım. Ta ki kendi uçağımı üretene kadar"
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