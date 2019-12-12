Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fas Hükümet Başkanı El Othmani ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas Hükümet Başkanı Saadeddine El Othmani ile görüştü RABAT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Fas'ın Başkenti Rabat'ta Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani ile görüştü.