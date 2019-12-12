Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fas Hükümet Başkanı El Othmani ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fas Hükümet Başkanı El Othmani ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fas Hükümet Başkanı El Othmani ile görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas Hükümet Başkanı Saadeddine El Othmani ile görüştü RABAT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Fas'ın Başkenti Rabat'ta Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas Hükümet Başkanı Saadeddine El Othmani ile görüştü RABAT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Fas'ın Başkenti Rabat'ta Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fas Hükümet Başkanı El Othmani ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Hükümet, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 07:28 Kaynak: AA
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