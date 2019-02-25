Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fas İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı Ramid ile Görüştü
44 dakika önce
- Görüşmeden detaylar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cenevre'de Fas İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı Mustapha Ramid ile görüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:07 Kaynak: AA
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