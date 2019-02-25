Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fas İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı Ramid ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fas İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı Ramid ile Görüştü

44 dakika önce

- Görüşmeden detaylar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cenevre'de Fas İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı Mustapha Ramid ile görüştü.

- Görüşmeden detaylar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cenevre'de Fas İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı Mustapha Ramid ile görüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:07 Kaynak: AA

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