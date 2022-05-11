Bakan Çavuşoğlu, DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'na katıldıÇavuşoğlu, İspanyol ve Norveçli mevkidaşlarıyla görüştü - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'na katıldıÇavuşoğlu, İspanyol ve Norveçli mevkidaşlarıyla görüştü

11.05.2022 16:19

- Bakan Çavuşoğlu, DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'na katıldı Çavuşoğlu, İspanyol ve Norveçli mevkidaşlarıyla görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas'ta düzenlenen DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'na katıldı.

- Bakan Çavuşoğlu, DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'na katıldı

Çavuşoğlu, İspanyol ve Norveçli mevkidaşlarıyla görüştü

MARAKEŞ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas'ta düzenlenen DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'na katıldı. Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ve Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'na katıldı. Türkiye'nin DEAŞ dahil tüm terör örgütleriyle kararlı mücadelesinin anlatıldığı toplantıda, PKK/ YPG gibi terör örgütleri eliyle DEAŞ'la mücadelenin başarılı olamayacağı bir kez daha vurgulandı.

Bakan Çavuşoğlu Fas'taki ikili temasları çerçevesinde İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile bir araya geldi. Görüşmede, NATO Madrid Zirvesi hazırlıkları, ikili ilişkiler ve Ukrayna'daki son durum ele alındı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ayrıca, Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ile görüştü. Çavuşoğlu ve Huitfeldt, gerçekleştirdikleri görüşmede Filistin, Suriye ve Ukrayna dahil bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'na katıldıÇavuşoğlu, İspanyol ve Norveçli mevkidaşlarıyla görüştü
Bakan Çavuşoğlu, DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'na katıldıÇavuşoğlu, İspanyol ve Norveçli mevkidaşlarıyla görüştü
Bakan Çavuşoğlu, DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'na katıldıÇavuşoğlu, İspanyol ve Norveçli mevkidaşlarıyla görüştü
Bakan Çavuşoğlu, DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'na katıldıÇavuşoğlu, İspanyol ve Norveçli mevkidaşlarıyla görüştü
Bakan Çavuşoğlu, DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'na katıldıÇavuşoğlu, İspanyol ve Norveçli mevkidaşlarıyla görüştü

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'na katıldıÇavuşoğlu, İspanyol ve Norveçli mevkidaşlarıyla görüştü - Son Dakika


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