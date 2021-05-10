Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Bourita telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile yaptığı telefon görüşmesinde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Kudüs Komitesinin toplanması konusunu ele aldı.

Son Dakika › Güncel › Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Faslı mevkidaşı Bourita ile İİT Kudüs Komitesinin toplanmasını görüştü - Son Dakika

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