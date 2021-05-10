Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile yaptığı telefon görüşmesinde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Kudüs Komitesinin toplanması konusunu ele aldı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Bourita telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İki Bakan görüşmede, İİT Kudüs Komitesinin toplanması hususunu değerlendirdi.
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Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Faslı mevkidaşı Bourita ile İİT Kudüs Komitesinin toplanmasını görüştü - Son Dakika