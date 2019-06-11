Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fatih ve Beyoğlu'nda esnafı ziyaret etti
Son Dakika Güncel Haber

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fatih ve Beyoğlu'nda esnafı ziyaret etti

5 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fatih ve Beyoğlu'nda esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fatih ve Beyoğlu'nda esnafı ziyaret etti, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fatih ve Beyoğlu'nda esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gün içerisinde Fatih ve Beyoğlu'nda esnaf ve vatandaşlara sürpriz ziyaretler gerçekleştirdi. İstanbul turuna Eminönü Meydanında başlayan Bakan Çavuşoğlu'na Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız eşlik etti. Bakan Çavuşoğlu ilk olarak balık ekmek yedi, sonrasında ise Galata Köprüsü üzerinde yürüyerek balıkçılarla sohbet etti. Bakan Çavuşoğlu, köprü üzerinde yürüdüğü sırada turistlerle İngilizce konuşması renkli görüntüler oluşturdu. Bakan Çavuşoğlu köprü üzerindeki vatandaşların yanı sıra araçla köprüden geçen vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. Bazı sürücüler araçlarını durdurarak Bakan Çavuşoğlu'yla sohbet ederken, yaya olarak karşısından gelenlerle ise fotoğraf çektirmek için adeta birbiriyle yarıştı. Daha sonra İstiklal Caddesine yönelen Bakan Çavuşoğlu, Galata Kulesinin olduğu bölgede vatandaşlarla sohbet ederek görüş alışverişinde bulunurken, esnaflara da işlerinde başarılar diledi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 07:37 Kaynak: İHA
Beyoğlu, Fatih, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Düğün sezonunda sahte altına dikkat İSTANBUL- YILDIRIM ŞU AN BÜYÜK MİTİNG PROGRAMIMIZ YOK AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım,"Miting olacak mı" sorusuna yanıt verdi Küçükkaya, İmamoğlu'nun "Yıldırım soruların görüşülmesini talep etti" iddiasına cevap verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 01:07:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fatih ve Beyoğlu'nda esnafı ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]