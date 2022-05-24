Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Filistin'de - Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile ikili görüşme - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Filistin'de - Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile ikili görüşme

24.05.2022 13:30

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında Filistin'in Ramallah kentine geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında Filistin'in Ramallah kentine geldi. Filistin ziyareti kapsamında Tel Aviv'den Ramallah kentine gelen Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanlığına geçti. Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki tarafından karşılanan Çavuşoğlu, Türkiye-Filistin Ortak Komitesi İkinci Toplantısı'na katılacak. Filistinli mevkidaşı Maliki ile ikili görüşme yapacak Çavuşoğlu, Türk üniversitelerinden mezun Filistinlilerle bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Filistin'de - Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile ikili görüşme
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Filistin'de - Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile ikili görüşme
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Filistin'de - Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile ikili görüşme
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Filistin'de - Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile ikili görüşme

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Filistin'de - Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile ikili görüşme - Son Dakika


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