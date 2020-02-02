Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile görüştü

46 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cidde'de Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cidde'de Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, yarın düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) dışişleri bakanları düzeyinde "Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi" toplantısına katılmak üzere Cidde'de temaslarda bulunuyor.

İkili görüşmeler kapsamında Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşıyla bir araya geldi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin, Riyad, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:48 Kaynak: AA
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