Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı ile ikili ilişkileri görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı ile ikili ilişkileri görüştü

24.05.2022 14:29
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı ile ikili ilişkileri görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin'e gerçekleştirdiği ziyarette ev sahibi mevkidaşı Riyad el-Maliki ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi için atılacak adımları ele aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin'e gerçekleştirdiği ziyarette ev sahibi mevkidaşı Riyad el-Maliki ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi için atılacak adımları ele aldı.

Çavuşoğlu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Filistin Dışişleri Bakanlığı binasında Maliki ile baş başa, ardından da heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmelerde ikili ticaretin artırılmasının yolları ele alınırken, haziran sonunda Türkiye-Filistin Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısı yapılması kararlaştırıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde bir sanayi bölgesi inşa etme projesi de değerlendirildi.

Ayrıca Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Filistin makamlarıyla iş birliğini artırmasının gündeme geldiği paylaşıldı.

Görüşmede, Filistin ekonomisinin desteklenmesinin yolları, Filistin ekonomisinin canlandırılması için alınacak tedbirlerin yanı sıra Mescid-i Aksa'daki durum ele alındı.

Görüşmenin ardından tarafların Türkiye-Filistin Ortak Komite Toplantısı'na geçtiği belirtildi.

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Kaynak: AA

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