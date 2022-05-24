Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı Maliki ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Filistin arasında bugün imzalanan anlaşmaların hem iki ülke ilişkilerinin ahdi altyapısını güçlendireceğini hem de farklı alanlarda Türkiye ile Filistin arasındaki ilişkileri daha iyi noktalara taşıyacağını belirtti.

Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde gerçekleştirdikleri ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Basın toplantısına, Pençe Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan 3 Türk askerinin ailelerine ve Türk milletine başsağlığı, yaralanan askerlere de acil şifalar dileyerek başlayan Çavuşoğlu, Türkiye'ye yönelik içeriden ve dışarıdan tüm tehditlere karşı Türk askeri ve polisine minnet borçlu olduklarını söyledi.

Filistin'de bulunmaktan çok büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Çavuşoğlu, misafirperverliği için Filistin halkına ve Filistinli mevkidaşı Maliki'ye teşekkür etti.

Türkiye ile Filistin arasında mükemmel bir iş birliği olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasındaki yakınlığa atıfta bulundu.

Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı Maliki ile Filistin davası konusunda yakın mesai arkadaşlığı yapmanın, kendisi için onur olduğunu kaydetti.

Ziyaret kapsamında Türkiye ile Filistin arasındaki ortak komite toplantısının ikinci toplantısını yaptıkları dile getiren Çavuşoğlu, söz konusu toplantının ilkinin 4 yıl önce yapıldığını ancak üçüncü toplantı için bir 4 yıl daha bekleyemeyeceklerini ve üçüncü toplantının gelecek yıl yapılması için Maliki'yi Türkiye'ye davet ettiğini ifade etti.

Çavuşoğlu, Ramallah'ta bugün yapılan görüşmelerde, Filistin devlet kurumlarının ve ekonomisinin güçlendirilmesi için neler yapılabileceğini konuştuklarını belirtti.

Basın toplantısı öncesi 10 anlaşmayı imzaladıklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Bu belgeler hem ilişkilerimizin ahdi altyapısını güçlendirecek hem de farklı alanlarda ilişkilerimizi daha iyi noktalara taşıyacaktır." dedi.

Türkiye'nin, Filistin'in ikinci ticaret ortağı olduğunu ve iki ülke arasındaki ticaretin 2 milyar dolara çıkarılmasını ele aldıklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Ticaret açığı bizim lehimize. Dolayısıyla biz bazı ürünler için kota artırımına gitmiştik. Filistin'in Türkiye'ye ihracatını artırmak için elimizden gelen gayreti birlikte göstereceğiz. Önümüzdeki süreçte Filistin'in bu anlamda destek vermek bizim önceliğimiz olmaya devam edecek." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Filistin'in ekonomik alt yapısının güçlendirmesinin zor şartlar altında yaşayan Filistinlilerin refahını artıracağını bu nedenle işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Cenin Serbest Sanayi Bölgesi'nin inşa edilmesi konusunu dün Ankara'da yapılan kabine toplantısında da ele alındıklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi de dahil ilgili bakanlar ve kurumlara gerekli talimatları verdiğini aktardı.

Cenin'deki projenin başlangıcından bu yana uzun zaman geçtiğini kaydeden Çavuşoğlu, söz konusu projeyi en kısa zamanda tamamlamak istediklerini dile getirdi.

Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un Türkiye ile Filistin arasındaki ekonomik ilişkileri ele almak için 29-30 Haziran'da Filistin'i ziyaret edeceğini aktardı.

Filistin ile eğitim alanında iş birliğini de artırmak istediklerini kaydeden Çavuşoğlu, Türkiye Maarif Vakfı'nın bugün imzalanan anlaşmayla Filistin'in eğitimine destek vereceğini ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, Filistinli gençlerin Türkiye'deki üniversitelere ilgi göstermesinden mutluluk duyduklarını ve Türkiye Burslarından en fazla yararlanan öğrencilerin de Filistinli olduğunu ve ihtiyaç olması halinde Türkiye Burslarını artırabileceklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, görüşmelerde Doğu Akdeniz dahil olmak üzere bölgesel konuları da ele aldıklarını ve istişareleri bundan sonra da sürdüreceklerini belirtti.

İki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasında daha yakın istişareye önem verilmesi gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, Türkiye'nin diplomasi akademilerinde genç diplomat Filistinlileri ağırlamaktan mutluluk duyduğunu da belirtti.

Görüşmelerin verimli ve samimi geçtiğini belirten Çavuşoğlu, mevkidaşıyla en kısa zamanda Türkiye'de görüşmek arzusunu da dile getirdi.

(Bitti)