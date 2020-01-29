Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşıyla telefonda görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşıyla telefonda görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşıyla telefonda görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşıyla telefonda görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Maliki ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Trump dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Planın açıklandığı toplantıya Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin, Riyad, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:28 Kaynak: AA
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