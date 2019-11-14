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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:45 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü
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