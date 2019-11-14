Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:45 Kaynak: İHA
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