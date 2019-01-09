Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Fırat'ın Doğusunda Adımlar Atmaktan Çekinmeyeceğiz" Dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Fırat'ın Doğusunda Adımlar Atmaktan Çekinmeyeceğiz" Dedi.

43 dakika önce

IHAAW110927-SIY/09-01-2019- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Fırat'ın doğusunda adımlar atmaktan çekinmeyeceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,
IHAAW110927-SIY/09-01-2019

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Fırat'ın doğusunda adımlar atmaktan çekinmeyeceğiz" dedi. 09.01.2019 11: 09: 27 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:15 Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Politika
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