Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Fırat'ın Doğusunda Adımlar Atmaktan Çekinmeyeceğiz" Dedi.
43 dakika önce
IHAAW110927-SIY/09-01-2019- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Fırat'ın doğusunda adımlar atmaktan çekinmeyeceğiz" dedi.
IHAAW110927-SIY/09-01-2019
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
, "Fırat'ın doğusunda adımlar atmaktan çekinmeyeceğiz" dedi. 09.01.2019 11: 09: 27 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:15 Kaynak: İHA
Süper Markette Tuvaletini Yapan Kadın, Güvenlik Kamerasına Yakalandı
Palu Ailesi Olayıyla Gündem Olan Tuncer Ustael, Savcılara Seslendi: Gelin Beni Alın
Son Dakika! Palu Ailesinin Evini Polisler Bastı! Gözaltı İşlemi Uygulanıyor