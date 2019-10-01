Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bugünkü konuşmalarını ayakları pislik...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bugünkü konuşmalarını ayakları pislik içinde gömülüyken öten horoza benzetiyorum"
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:42 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bugünkü konuşmalarını ayakları pislik içinde gömülüyken öten horoza benzetiyorum"
Arkadaşının saatini çalan Diaby-Fadiga takımdan kovuldu Çavuşoğlu'ndan Macron'a çok sert sözler: Ayakları pislik içinde gömülüyken öten horoza benzetiyorum Komedyen Atalay Demirci'ye 15 yıl hapis istemi Aralarında gerginlik olduğu söylenen Albayrak ile Gül samimi pozlar verdi