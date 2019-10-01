Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Fransa'da
Son Dakika Güncel Haber

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Fransa'da

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi'nin 70. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen kompozisyon yarışmasında birinci olan Elif Başak Çağlar'ı kabul etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Fransa'da, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi'nin 70. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen kompozisyon yarışmasında birinci olan Elif Başak Çağlar'ı kabul etti.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Onursal Başkanı olarak Avrupa Konseyinin 70. yılı dolayısıyla düzenlenecek törene katılmak üzere Strazburg'da bulunan Çavuşoğlu, Konsey binasında Çağlar ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Çağlar'ı tebrik ettiğini ve başarılarının devamını dilediğini belirtti.

Çağlar, Avrupa Konseyinin 70. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen kompozisyon yarışmasında Türkiye birincisi olmuştu.

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TBMM'ye sunulan Yeni Yargı Paketine göre eleştirel haberlere yaptırım uygulanmayacak
Erdoğan'dan İstanbul depremi yorumu: Deprem değil bina öldürür gerçeği yüzümüze şamar gibi inmiştir Son Dakika: İstanbul Valiliği, duvarları çatlayan Çapa Diş Hekimliği binasını boşalttı Son dakika: Erdoğan'ın TBMM'ye giriş yaptığı anda CHP-İYİ Parti ittifakı ikiye bölündü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 16:11:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Fransa'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]