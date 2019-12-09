Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Fransa'nın son zamanlarda, göstericilere karşı kullandığı şiddet,...
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Fransa'nın son zamanlarda, göstericilere karşı kullandığı şiddet,... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Fransa'nın son zamanlarda, göstericilere karşı kullandığı şiddet,...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Fransa'nın son zamanlarda, göstericilere karşı kullandığı şiddet, bunun içine basın mensupları da dahil, Macron'un yakın güvenlik ekibinin de müdahaleleri dahil hiçbir uluslararası standartla örtüşmüyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " Fransa'nın son zamanlarda, göstericilere karşı kullandığı şiddet, bunun içine basın mensupları da dahil, Macron'un yakın güvenlik ekibinin de müdahaleleri dahil hiçbir uluslararası standartla örtüşmüyor."

Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 07:12 Kaynak: AA
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