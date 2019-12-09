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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Fransa'nın son zamanlarda, göstericilere karşı kullandığı şiddet,...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Fransa'nın son zamanlarda, göstericilere karşı kullandığı şiddet, bunun içine basın mensupları da dahil, Macron'un yakın güvenlik ekibinin de müdahaleleri dahil hiçbir uluslararası standartla örtüşmüyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 07:12 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " Fransa'nın son zamanlarda, göstericilere karşı kullandığı şiddet, bunun içine basın mensupları da dahil, Macron'un yakın güvenlik ekibinin de müdahaleleri dahil hiçbir uluslararası standartla örtüşmüyor."
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