Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa'nın Ypg'yi Korumak Amacıyla Suriye'de Kalması Halinde Bunun Ne...
10 dakika önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa'nın YPG'yi korumak amacıyla Suriye'de kalması halinde bunun ne Fransa'ya ne de YPG'ye faydası olacağını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:42 Kaynak: AA
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