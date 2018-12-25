Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa'nın Ypg'yi Korumak Amacıyla Suriye'de Kalması Halinde Bunun Ne...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa'nın Ypg'yi Korumak Amacıyla Suriye'de Kalması Halinde Bunun Ne...

10 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa'nın YPG'yi korumak amacıyla Suriye'de kalması halinde bunun ne Fransa'ya ne de YPG'ye faydası olacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa'nın Ypg'yi Korumak Amacıyla Suriye'de Kalması Halinde Bunun Ne..., System.String[]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa'nın YPG'yi korumak amacıyla Suriye'de kalması halinde bunun ne Fransa'ya ne de YPG'ye faydası olacağını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:42 Kaynak: AA

Suriye, Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa, Güncel
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