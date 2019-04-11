Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Fransız Mevkidaşıyla Görüştü
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:34 Kaynak: AA
, Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Le Drian, telefon görüşmesi yaptı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
, dün gece, 24 Nisan'ı sözde Ermeni soykırımını anma günü ilan eden kararnameyi onaylamıştı. Dışişleri Bakanlığı
, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle '24 Nisan'ı anma günü' ilan etmesini şiddetle kınıyoruz." açıklamasını yapmıştı.
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