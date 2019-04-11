Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Fransız Mevkidaşıyla Görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Fransız Mevkidaşıyla Görüştü

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Fransız Mevkidaşıyla Görüştü, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Le Drian, telefon görüşmesi yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün gece, 24 Nisan'ı sözde Ermeni soykırımını anma günü ilan eden kararnameyi onaylamıştı.

Dışişleri Bakanlığı, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle '24 Nisan'ı anma günü' ilan etmesini şiddetle kınıyoruz." açıklamasını yapmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:34 Kaynak: AA
Fransa, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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