Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Fransız mevkidaşıyla telefonda görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Fransız mevkidaşıyla telefonda görüştü

27 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Fransız mevkidaşıyla telefonda görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu'nun, Fransız mevkidaşı Le Drian ile yaptığı görüşmede, Libya ve bölgesel konular ele alındı.

Çavuşoğlu ayrıca eski Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ile de telefonda görüştü.

Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:16 Kaynak: AA
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