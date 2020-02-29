Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, gazetecilere gündemi değerlendirdi: (2) - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin istikrar ve huzuru için kararlılıklarının süreceğini belirterek, "Sahada da masada da taviz vermeyeceğiz. Artık bu süreçten geri dönmek olmaz." dedi.

ABD ile Taliban arasında barış sürecini başlatacak anlaşmanın imza törenine katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşmesinin ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Suriye krizinin insani boyutuna dikkati çeken Çavuşoğlu, " Türkiye'de bu sosyal bir konu. Aynı zamanda bizim üzerimizde ekonomik bir yük." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) ve uluslararası kamuoyunun diğer üyelerinin de artık Suriye meselesinde üzerlerine düşeni yapmaları gerektiğini anlatarak, "Neden her şeyi bizden bekliyorsunuz? Rejimi biz durduracağız. Anayasa Komisyonu'nu biz kuruyoruz. Biz komşu ülke olarak üzerimize düşeni yapıyoruz, bundan sonra da yapacağız ama uluslararası toplumun da artık daha duyarlı olması gerekiyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu süreçte çok sayıda ülke lideriyle görüştüğünün altını çizen Çavuşoğlu, kendisinin de bazı ülkelerden mevkidaşları ve uluslararası örgütlerin temsilcileriyle görüştüğü bilgisini paylaştı.

"Hesabını sormaya devam edeceğiz"

Çavuşoğlu, konunun hassasiyetine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kararlılığımızı devam ettireceğiz. Milletimiz de müsterih olsun. Sahada da masada da taviz vermeyeceğiz. Artık bu süreçten geri dönmek olmaz. Suriye'nin istikrarı ve huzuru için gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Bunun hesabını da sormaya devam edeceğiz."

Türkiye'nin ABD'den beklentilerine ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi yaptığını ve ABD Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanlarının da Türkiye'ye destek açıklamalarında bulunduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin NATO'dan talepleri

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Esasen bizim NATO'dan taleplerimize baktığımız zaman, bazıları NATO'nun doğrudan birimleriyle karşılayabileceği talepler, bazıları da müttefiklerin karşılayabileceği talepler. ABD'nin özellikle bu patriot konusunda, şu anda sadece İspanya'nın patriotları bizim topraklarımızda, Adana'da. Daha önce Gaziantep'te vardı. Bunları geri gönderebilirler. Şimdi hava savunma sistemine de ihtiyacımız var. Gereğini yapıyoruz ama ihtiyaç da ortada."

Daha önce PKK ile mücadele konusunda Kuzey Irak'ta istihbarat paylaşımı yapıldığını ve bununla ilgili gerekli tesisatın bulunduğunu anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Yine Akdeniz'de bazı birimler var, bunlar NATO çatısı altında. Burada özellikle NATO müttefiki olan Türkiye'nin, bu rejimin saldırganlığı karşısında müttefikler ve NATO tarafından da desteklenmesi lazım. Biz zayıf olduğumuzdan değil, gereğini yapıyoruz ama NATO'nun da kuruluş amacı budur. Bugün NATO'nun ayakta olmasının amacı da budur. Müttefiklerin böyle bir sınamayla ya da tehditle karşı karşıya kaldığı durumda NATO ve NATO üyesi ülkeler gereğini yapmalıdır."

"ABD ile temasta olacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın dün yaptığı telefon görüşmesinde değerlendirdiği konuların takibini ABD'li mevkidaşı Pompeo ile yaptıklarını aktaran Çavuşoğlu, "Önümüzdeki günlerde yine temasta olacağız. Washington'a döndükten sonra bazı kendi içlerinde temasları olacak. Ondan sonra yine bir değerlendirme yapacağız. Aynı şekilde, birkaç gün içinde Trump, Sayın Cumhurbaşkanımızı da arayabileceğini söylemişti. Zaten sürekli birbirleriyle telefonda görüşüyorlar." diye konuştu.

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